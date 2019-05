Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Niederhof. Hecke brennt lichterloh

Freiburg (ots)

Lichterloh brannte auf einer Gesamtlänge von zirka 20 Meter am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr eine Thuja-Hecke in der Gartenstraße. Nachdem zwei Anrufer den Brand meldeten, rückte die Feuerwehr aus Murg an und löschte die Flammen, die drohten auf ein nur drei Meter entferntes Wohngebäude überzugreifen. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Mehrere in Heckennähe abgestellte Gegenstände wie Mülltonne, Blumenkästen und Betonmischer wurden beschädigt oder teilweise zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

