Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten. Auto geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Mit seinem älteren VW Passat war am Dienstagmorgen gegen 08.40 Uhr ein 27 Jahre alter Mann unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er starken Benzingeruch im Fahrzeug. Als er auf einem Parkplatz den Motor ausschaltete, kam es im Motorraum offensichtlich zu einer Verpuffung. Nach dem Knall schlugen die Flammen aus dem Motorraum. Unter Zuhilfenahme 2er Feuerlöscher aus angrenzenden Betrieben, konnte der 27-jährige den Motorbrand nahezu selbst löschen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Jestetten erledigte mit ihren angerückten 11 Männern die restlichen Arbeiten. Am Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1300 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell