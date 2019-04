Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Erheblicher Sachschaden durch Schmierereien

Freiburg (ots)

Einen erheblichen Sachschaden haben Unbekannte an einem Schulgebäude in der Dürerstraße in Bad Säckingen verursacht. Am Samstag oder am Sonntag wurden Wände und ein Mülleimer mit gelber und oranger Farbe besprüht. Überwiegend wurden Sprüche und Wörter auf der Fassade aufgebracht. Nach ersten Schätzungen entstand der Stadt als Gebäudeeigentümerin dadurch ein Schaden von gut 6000 Euro.

