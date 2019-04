Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Hauingen: Frau durch Hundebiss verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag kurz nach 7 Uhr war eine Frau in der Mattenstraße mit ihrem Hund unterwegs. Plötzlich näherte sich ein fremder Hund, welcher auf den Hund der Frau losgehen wollte. Bei der Abwehr wurde sie in den Oberschenkel und den Finger gebissen. Der Hundehalter des fremden Hundes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Kj

