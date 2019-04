Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Bonndorf: Einbruch in Imbiss

Grafenhausen: Polizei sucht weißen Toyota Yaris

Freiburg (ots)

Bonndorf: Einbruch in Imbiss

In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter in einen Imbiss in Bonndorf gewaltsam eingedrungen. In den frühen Morgenstunden stieg der Unbekannte durch ein Küchenfenster in die Räume des Imbisses ein, der in der Rothausstraße liegt. Der Einbrecher durchwühlte Schränke, ohne etwas zu stehlen. Über das Fenster verließ er den Imbiss wieder. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) übernommen.

Grafenhausen: Polizei sucht weißen Toyota Yaris

Nach einem Tankbetrug am Samstagmorgen in Grafenhausen sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Toyota Yaris. Dieser hatte gegen 08:15 Uhr an einer Tankstelle für 60 Euro getankt. Nach einem Gespräch über einen beabsichtigten Reifenwechsel fuhr der Mann davon, ohne die Tankschuld zu begleichen. Wie sich herausstellte, waren am Toyota gestohlene auswärtige Kennzeichen (Zulassungsbereich Saarpfalz-Kreis "HOM") angebracht. Möglicherweise hält sich der Fahrer noch im Schwarzwald auf. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bittet um Hinweise.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell