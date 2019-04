Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Traktor stürzt rund 20 Meter den Hang runter

Freiburg (ots)

Glück hatte am Samstag gegen 12.00 Uhr ein 34 Jahre alter Traktor-Fahrer bei Waldarbeiten oberhalb der Bergwerkstraße in Hausen. Im privaten Waldstück war der Mann mit seinem Traktor beschäftigt, als sich bei Vorbereitungen zu Arbeiten mit der Seilwinde die Bremse des Traktors löste und dieser daraufhin 20 Meter den Hang hinab stürzte, wo er anschließend seitlich liegen blieb. Der Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Am Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Fremdschaden entstand nicht. Die Absicherung und die weitere Bergung des Traktors wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hausen übernommen.

