Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Grenzach-Wyhlen

Freiburg (ots)

[Landkreis Lörrach]

[Stadt Grenzach-Wyhlen, Ortsteil: Wyhlen]

[Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Ostersonntag, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 15:00 Uhr, Zutritt in eine Wohnung in der Schönenbergstraße. Dort entwendete der/die Unbekannte zwei Geldbörsen, in welchen sich mehrere hundert Euro und Schweizer Franken befanden. Die 86-Jährige Bewohnerin befand sich zur Tatzeit nicht in der Wohnung.

Zeugen, denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter den Tel.:07624 98900 beim Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen zu melden.]

[Vo]/PP FR-FLZ

