POL-EL: Nordhorn - Werkshalle nach Zwischenfall geräumt

Nordhorn (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist es in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb an der Lise-Meitner-Straße zu einem Zwischenfall gekommen. Gegen 4.15 Uhr klagten insgesamt acht Mitarbeiter in einer Werkshalle zeitgleich über Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Weil die Befürchtung bestand, dass Gas ausgetreten sein könnte, wurde die Halle vorsorglich geräumt. Die Feuerwehren aus Nordhorn und Brandlecht sowie die Nordhorner Versorgungsbetriebe haben vor Ort unterschiedliche Messungen durchgeführt. Gaskonzentrationen, welche die Symptome der Mitarbeiter erklären könnten, wurden nicht festgestellt. Die acht Personen konnten nach kurzer ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Das Gewerbeaufsichtsamt ordnete an, dass zunächst bis auf weiteres keine Arbeiten in der betroffenen Halle durchgeführt werden dürfen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell