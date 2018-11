POL-EL: Nordhorn - Betonklotz prallt gegen Windschutzscheibe

Nordhorn (ots) - Bereits am vergangenen Freitag ist auf der Osttangente ein Auto durch einen großen Betonstein beschädigt worden. Der 22-jährige Fahrer des weißen Kleinwagen VW Up war gegen 1.10 Uhr in Richtung Lingener Straße unterwegs. Im Bereich der Brückenunterführung zum Frensdorfer Ring prallte dann aus bislang ungeklärter Ursache ein großer Betonklotz gegen die Windschutzscheibe des Autos. Das Fahrzeug wurde dabei nur leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines Audi, der hinter dem VW Up gefahren sein soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921) 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

