POL-EL: Lingen - Professioneller Fahrraddieb überführt

Lingen (ots) - Die Polizei Lingen hat am Freitag im Rahmen einer Durchsuchung zahlreiche gestohlenen Fahrräder, Motorroller und Fahrradteile gefunden. Der Hinweis eines Mannes, der sein gestohlenes E-Bike wiedererkannt hatte, brachte die Ermittler Anfang November auf die Spur des 29-jährigen Tatverdächtigen aus Lingen. Ihm wird vorgeworfen, Zweiräder unterschiedlicher Art gestohlen, umgebaut oder sonst optisch verändert und anschließend zum Kauf angeboten zu haben. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Osnabrück durchsuchten die Ermittler am Freitag an der Wohnanschrift des 29-Jährigen. Im Keller wurde eine komplett ausgestattete Fahrradwerkstatt samt umfangreichen Diebesgutes aufgefunden. Ein hochwertiges E-Mountainbike sowie Teile eines Kalkhoff E-Bikes konnten bereits entsprechenden Diebstählen zugeordnet werden. Bei zwei gefundenen Motorrollern, zwei weiteren E-Bikes und zahlreichen Anbauteilen steht die Zuordnung noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

