POL-EL: (Ergänzung zur Meldung vom 26.11.) Heede - Einbruch in Bäckerei

Heede (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 16.30 und 17.20 Uhr in eine Bäckerei an der Hauptstraße eingedrungen. Sie brachen eine Zugangstür auf und durchsuchten den Verkaufs- und Postannahmebereich nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen fiel in der Nähe des Tatorts ein PKW mit Hamburger Kennzeichen (HH) auf. Ob das Auto in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist noch nicht bekannt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell