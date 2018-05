FW Lügde: Feuer 3: Zimmerbrand

Lügde (ots) - Freitag 04.05.2018, 14:12 Uhr, Brückenstraße. Der Löschzug Lügde, die Löschgruppe Elbrinxen sowie der Rettungsdienst wurden durch die Leitstelle zu einem Zimmerbrand in die Brückenstraße alarmiert. Nach dem schnellen eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich schnell heraus, dass durch ungeklärte Ursache auf einer Dachterrasse ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer hatte sich bereits vom 1. Obergeschoss in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mittels einem C-Rohr und dem Hypress ab. Im Zuge des Einsatzverlaufes wurde ein Teil der Dachhaut geöffnet um weitere Glutnester abzulöschen. Nach gut einer halben Stunde konnte Feuer aus gemeldet werden. Die Brandstelle wurde im Anschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert, hier konnten keine weiteren Glutnester ausfindig gemacht werden. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

