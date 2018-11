Uelsen / Itterbeck (ots) - Nachdem es am frühen Freitagmorgen in Uelsen zu einer versuchten Geldautomatensprengung gekommen ist (wir berichteten), sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Das zur Tatausführung genutzte Fahrzeug, ein weißer BMW mit niederländischem Kennzeichen, wurde wenige Stunden später auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Itterbeck gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter in der Nacht zu Freitag bis in die Vormittagsstunden in Itterbeck aufgehalten haben könnten. Möglicherweise sind Zeugen dort weitere auffällige Autos oder Personen aufgefallen, die mit für die Tat in Uelsen als Tatverdächtige in Betracht kommen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell