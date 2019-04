Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Illegale Abfallentsorgung

Freiburg (ots)

Ein Spaziergänger meldete am Karfreitag dem Polizeirevier Weil am Rhein illegal beseitigten Abfall. Der Müllhaufen würde sich auf dem Weiler Weinweg bei Altweil befinden. Vor Ort konnte die eingesetzte Polizeistreife auch mehrere Plastikverpackungen feststellen, welche über eine größere Fläche verteilt waren. Durch im Abfall aufgefundene persönliche Dokumente konnten Hinweise auf den Verursacher erlangt werden. Der Abfall wurde durch die Beamten entsorgt. Neben einem Bußgeld erwartet der in der Schweiz wohnhafte Verursacher zudem die Gebühren für die Entsorgung.

