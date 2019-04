Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zivile Polizeistreife stellt Farbschmierer

Freiburg (ots)

Ein Passant teilte am gestrigen Samstag über Notruf mit, dass drei Personen auf dem Landesgartenschaugelände, in einer der Unterführungen, mit Farbspraydosen die Wand beschmieren würden. Sie seien mit Fahrrädern unterwegs. Trotz sofortiger Anfahrt der Polizei waren die Personen bereits flüchtig gegangen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die Verursacher durch Zivilkräfte des Polizeireviers Weil am Rhein im Stadtbereich gestellt werden. Sie führten insgesamt elf Spraydosen mit und hatten an ihren Händen noch frische Farbantragungen. Es handelte sich um zwei Jugendliche und ein strafunmündiges Kind aus Weil am Rhein.

PS/WL VV/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell