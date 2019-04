Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Betrunkener kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Nach einem Schlag ins Gesicht einer Nachbarin wurde am Mittwoch in Steinen ein Betrunkener in Gewahrsam genommen. Die Polizei war gegen 14:30 Uhr zum Streit in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Der mutmaßliche Aggressor, der zuvor eine Nachbarin geschlagen haben soll, musste letztlich in Gewahrsam genommen werden, da er nicht in seiner Wohnung blieb, sondern herumschrie und einen neuerlichen Streit suchte. Zur Durchsetzung des Gewahrsams musste er überwältigt werden. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Der 36-jährige war deutlich alkoholisiert.

