Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann wehrt sich gegen Polizeikontrolle - Drogen dabei

Freiburg (ots)

Ein Mann hat sich am Mittwochabend in Weil am Rhein gegen seine Kontrolle gewehrt. Kurz vor 19:00 Uhr war er an der Dreiländerbrücke von einer zivilen Streife der Polizei angesprochen worden. Sofort zeigte der 19-jährige deutlich, dass er mit der Kontrolle nicht einverstanden war. Er ignorierte die Beamten und musste deshalb festgehalten werden. Da er einräumte, Drogenutensilien dabei zu haben, sollte er genauer durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich. Erst auf dem Polizeirevier konnte diese durchgeführt werden. Zwischen seinen Pobacken hatte er einen Haschischbrocken versteckt. Dieser wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell