POL-FR: Lörrach: Schlägerei unter Nachbarn muss beendet werden

Eine Schlägerei unter Nachbarn auf der Straße hat es am Mittwochabend in Lörrach-Tumringen gegeben. Zwei Nachbarsfamilien waren gegen 18:30 Uhr aneinander geraten. Insgesamt waren sieben Personen daran beteiligt. Zwei Polizeistreifen rückten an, um die Schlägerei, die noch im Gange war, zu beenden. Augenscheinliche Verletzungen waren bei den Beteiligten nicht erkennbar. Sie wurden angewiesen, sich wieder auf ihre privaten Grundstücke zu begeben. Zwischen den Familien schwelt schon seit längerem eine Fehde. Auslöser des Streites am Mittwochabend war, dass ein Beteiligter sich provokativ auf die Mauer der Nachbarsfamilie setzte und dort eine rauchte.

