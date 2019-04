Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verbranntes Essen löst Rauchmelder aus und Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr Rheinfelden rückte am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr mit vier Fahrzeugen und 21 Mann zu einem ausgelösten Brandmelder in der Scheffelstraße aus. Vor Ort angekommen, wurde der Brandherd gesucht und durch ein Fenster im Erdgeschoss konnte in die Küche eines 71 Jahre alten Mannes gesehen werden. Auf dem Herd stand ein Topf mit Essen bei eingeschaltetem Herd, der stark qualmte. Die Tür wurde von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und der Topf von der Herdplatte entfernt. Es entstand kein Sachschaden. Der Wohnungseigentümer war nicht zu Hause.

