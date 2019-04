Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Disput zwischen zwei Autofahrerinnen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, kam es an der Einmündung der Kirchstraße zur Bahnhofstraße zu einem Disput zwischen zwei PKW-Fahrerinnen. Hintergrund war eine Vorfahrtsverletzung von einer Mercedes-Fahrerin, die aus der Bahnhofstraße in die Kirchstraße einbog. Etwaige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldkirch, Tel.07681/4074-0, in Verbindung zu setzen.

td

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell