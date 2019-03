Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ in "Kiss & Ride-Zone" verprügelt ++ Polizei stellt Kennzeichen sicher ++ Sachbeschädigung an Kindergarten ++ Einbruch in Parzellen ++ Werkzeuge aus Container erbeutet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.03.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - in "Kiss & Ride-Zone" verprügelt

Zwischen mehreren Männern syrischer Herkunft ist es am 25.03.19, gegen 18.30 Uhr, im Bereich der Kiss & Ride Zone am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 20 und 27 Jahren auf den 28-Jährigen los, wobei zwei der Männer ihn geschlagen und getreten haben. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde außerdem von den vier Männern bedroht. Der Anlass des Streits ist bislang unbekannt. Gegen das Quartett wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bleckede - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 24.03.19 haben unbekannte Täter eines der Kennzeichen LG - BS 377 von einem Nissan, der im Von-Estorffs-Weg abgestellt war, abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder entwendet

Zwischen dem 22. und 25.03.19 wurden im Stadtgebiet Lüneburg mehrere Fahrräder entwendet. In der Röntgenstraße, Planckstraße, Yorckstraße und Bülows Kamp wurden insgesamt sechs Fahrräder unterschiedlicher Marken gestohlen. Es entstanden jeweils Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fensterscheiben eingeworfen

Jeweils drei Fensterscheiben von zwei Schulen in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße haben unbekannte Täter zwischen dem 23.03.19, 16.00 Uhr, und dem 25.03.19, 06.30 Uhr, eingeworfen. Es entstand Sachschaden von ca. 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrzeugtür durch Einbruchversuch beschädigt

Zwischen dem 24.03.19, 18.30 Uhr, und dem 25.03.19, 06.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Loch in das Fenster einer Schiebetür eines VW Transporters, der im Ostpreußenring abgestellt war. Anschließend versuchten die Täter die Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Hierbei gingen die Täter jedoch mit derart brachialer Gewalt vor, dass Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Sachschaden von ca. 500 Euro verursachten vermutlich die gleichen Täter bei dem Versuch, einen ebenfalls im Ostpreußenring geparkten Opel Combo zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Kennzeichen sicher

Am 25.03.19, gegen 12.00 Uhr, wurde von der Polizei eine 43-Jährige mit ihrem Opel in der Bardowicker Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass offenbar an dem am Pkw angebrachten Kennzeichen manipuliert worden war. Weiterhin war das Kennzeichen nicht für den genutzten Opel ausgegeben. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Weiterhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Vögelsen - Sachbeschädigung an Kindergarten

Eine Sitzbank eines Kindergartens im Brockwinkler Weg haben unbekannte Täter in Laufe des vergangenen Wochenendes zerstört. Bereits am vorherigen Wochenende wurde ein Spielgerätehaus auf dem Gelände des Kindergartens beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 25.03.19 stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Daimler, der ordnungsgemäß in der Eckermannstraße geparkt stand. An dem Daimler entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Parzellen

Ein unbekannter Täter drang am 26.03.19, zwischen 03.30 und 03.35 Uhr, in drei Parzellen einer Kleingartenkolonie in der Wilhelm-Hillmer-Straße ein. In einer der Parzellen schlug der Täter eine Scheibe einer Laube ein. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Amt Neuhaus, OT. Rosien - Werkzeuge aus Container erbeutet

Einen Baustellencontainer brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 25.03.19 im Bereich des Ortsverbindungswegs Rosien - Dellien auf. Die Täter erbeuteten diverse Werkzeuge sowie ein Radio. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Scheiben eingeschlagen

Die Scheiben zweier im Baumschulenweg und Ziegelhofstraße abgestellten Pkw schlugen Unbekannte in den Abendstunden des 25.03.19 zwischen 18:30 und 19:30 Uhr ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

