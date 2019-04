POL-FR: Kenzingen: Brandalarm in der Eisenbahnstraße

Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Kenzingen: Brandalarm in der Eisenbahnstraße

Am Samstag, um 15.15 Uhr, wurde die Feuerwehr von Kenzingen zu einem Brandalarm in die Eisenbahnstraße gerufen, da in einem Wohn-/Geschäftshaus die akustischen Brandmelder zu hören waren. Da sich niemand im Anwesen befand, verschaffte sich die Wehr mittels einer Drehleiter über ein gekipptes Dachfenster Zutritt zum Objekt. Im Gebäude wurden leichte Verrauchungen festgestellt, was ursächlich für den Brandalarm gewesen sein dürfte. Nach momentanem Stand wird von einem technischen Defekt der Heizungsanlage bzw. des Kamins ausgegangen.

