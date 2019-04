Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt

Sachbeschädigung - Dach und Photovoltaikanlage beschädigt

Freiburg (ots)

Titisee-Neustadt, Schwärzenbach 24 - Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen Freitag 12.04.2019, 22:00 Uhr und Samstag, 13.04.2019, 07:30 Uhr die Rückwand und die Photovoltaikanlage der Veranstaltungshalle Haberjockelshof mit roter Lackfarbe beschmiert und beschädigt. Das besondere hierbei ist die Vorgehensweise. Der oder die Täter haben hierzu in handesübliche Glühbirnen rote Lackfarbe eingefüllt und die Öffnung mit schwarzem Isolierband verschlossen. Anschließend wurden dann 2 so präparierte Glühbirnen auf die Photovoltaikanlage und 3 Glühbirnen auf die Rückwand des Halle geworfen. Es entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 2500.- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. In der Halle fand in Tatzeitraum eine Veranstaltung statt.

Wer kann möglicherweise Beobachtungen melden, die dem Polizeirevier Titisee-Neustadt bei der Aufklärung der Tat helfen? Zeugen melden sich bitte unter 07651/93360 beim Polizeirevier Titisee-Neustadt.

