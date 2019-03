POL-FR: Bonndorf: Verunglückte Motorradfahrer kommen mit Rettungshubschrauber in Klinik

Polizeipräsidium Freiburg

Zwei verunglückte Motorfahrer sind nach einem Verkehrsunfall am Samstag auf der B 315 zwischen Bonndorf und Wellendingen mit Rettungshubschraubern in Schweizer Krankenhäusern verlegt worden. Beide erlitten schwere Kopfverletzungen. Sie waren gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße hintereinander von Bonndorf nach Wellendingen unterwegs, als der vorausfahrende 72 Jahre alte Fahrer vor einer langgezogenen Linkskurve kurz abbremste. Der folgende 67 Jahre alte Motorradfahrer fuhr auf, kam zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Der Vorausfahrenden konnte noch kurz halten, stürzte dann aber auch. Beide Beteiligten waren nach dem Unfall kurz bewusstlos. Sie zogen sich schwere Kopfverletzungen zu. An ihren Maschinen, beide KTMs, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

