Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Höllstein: Jugendlicher Rollerfahrer im Kreisverkehr gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Aus Richtung Höllstein kommend befuhr am Dienstagmorgen gegen 05.50 Uhr ein 16 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot Roller den Turbinenkreisel in Höllstein und wollte in Richtung Steinen. Er befuhr die rechte Spur als plötzlich aus Richtung Schopfheim ein Suzuki in den Kreisel einfuhr und den Jugendlichen übersah. Es kam zum harten Streifvorgang, in dessen Verlauf der 16-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Suzuki 2000 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell