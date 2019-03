POL-FR: Albbruck: Rollerfahrer von Lieferwagen am Arm berührt - Verursacher fährt weiter - Zeugensuche!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferwagens in Albbruck einen Rollerfahrer am Arm berührt und war danach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Zum Unfall kam es gegen 07:30 Uhr, als ein 18-jähriger Rollerfahrer am Ende der Alten Landstraße nach links in die Albtalstraße abbiegen wollte. Er zeigte sein Absicht durch Herausstrecken des Armes an. In diesem Moment wurde er von einem weißen Lieferwagen überholt. Der Rollerfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Fahrer des weißen Lieferwagens war zwischenzeitlich geradeaus über die Kreuzung gefahren, hatte kurz gestoppt, war dann aber weitergefahren. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Lieferwagen soll weiß gewesen sein und ein auswärtiges deutsches Kennzeichen gehabt haben. Der Unfall wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet deshalb Zeugen, sich dort zu melden.

