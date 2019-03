Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Vorfahrtsmissachtung - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in WT-Waldshut gefordert. Unfallursächlich war die Vorfahrtsmissachtung eines 71 Jahren alten Autofahrers, der gegen 10:20 Uhr die B 500 aus der Unteren Haspelstraße in Richtung Eschbacher Straße queren wollte. Dabei hatte er einen talwärts fahrenden Mercedes-Benz nicht wahrgenommen. Sein Toyota stieß mit dem Mercedes-Benz zusammen. Beide Fahrer, den Mercedes steuerte ein 77 Jahre alter Mann, kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhäuser. Ein Notarzt und die Teams zweier Rettungswagen kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Die Autos wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe liegt bei rund 20000 Euro.

