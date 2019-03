Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Graffiti an der Sporthalle

Freiburg (ots)

Vermutlich am Dienstagvormittag wurde an der Sporthalle in der Roggenbachstraße ein Graffiti, in Form dreier Buchstaben, angesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, sucht Zeugen.

