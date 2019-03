Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Böse Überraschung nach dem Einkauf - Unfallflucht mit Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Meeraner Platz abgestellter Audi beschädigt. Der Audi wurde durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren. Es entstand ein Schaden an der rechten Seite in Höhe von rund 1000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen des Unfalles.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell