Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Erdrutsch ruft Feuerwehr und DRK auf den Plan - Evakuierung von Hausbewohnern

Freiburg (ots)

Zu einem Erdrutsch kam es am Donnerstagabend zwischen18.50 Uhr und 20.20 Uhr an den Hängen in der Gisibodenstraße. Hier hatte sich ein riesiger Felsbrocken gelöst und war durch die Bäume nach unten gerollt. Unten am Hang befinden sich Wohngebäude, die aber nicht beschädigt wurden. Die Feuerwehr Todtnau rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Mann an, auch war neben der Polizei das DRK mit einem Fahrzeug und drei Personen vor Ort. Da unklar war, inwieweit sich noch mehr Hang löst, wurden vorsorglich drei Wohnhäuser geräumt und das Gebiet abgesperrt. Alle Personen kamen privat unter. Geologen vom Regierungspräsidium Freiburg wurden verständigt und untersuchten das Gebiet. Dabei wurde festgestellt, dass weitere labile Felsbrocken am Hang vorhanden sind. Weitere Schritte werden eingeleitet.

