Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gartenhütte geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Eine Gartenhütte, die am Fuß- und Radweg zwischen Haltingen und Eimeldingen liegt, wurde am Donnerstagabend ein Raub der Flammen. Das Feuer wurde gegen 23:15 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte es. Nach bisherigem Ermittlungsergebnis wurde die Hütte schon länger nicht mehr benutzt und war in einem desolaten Zustand. Die Brandursache ist noch unbekannt.

