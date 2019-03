Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Durch Beziehungsstreit auf Drogen gestoßen

Eine Streitigkeit wurde der Polizei am Mittwochmittag kurz vor 13.00 Uhr in Rheinfelden gemeldet. Die Beamten rückten an und klingelten an der besagten Wohnungstür, wo auch nach längerer Zeit eine 21 Jahre alte Frau öffnete, die zugab, mit ihrem 19 Jahre alten Mann eine Meinungsverschiedenheit gehabt zu haben. In der Wohnung konnte von den Beamten ein süßlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Auf dem Wohnzimmertisch wurden dann zwei angerauchte Joints und ein Päckchen Marihuana aufgefunden, woraufhin eine Wohnungsdurchsuchung richterlich erwirkt wurde. Bei der Durchsuchung konnten Haschisch und Marihuana in geringen Mengen sichergestellt werden. Zudem wurde ein Teleskopschlagstock sichergestellt.

