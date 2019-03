Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruchsversuch in Lagerhalle - beträchtlicher Sachschaden verursacht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher versucht, in eine Lagerhalle eines Agrarmarktes in Schliengen einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte, allerdings verursachten sie einen beträchtlichen Schaden am Gebäude. Der oder die Täter beschädigten eine Türe, einen Rollladen und zwei Schlüsselkästchen von elektronischen Rolltoren. In die Lagerhalle kamen sie nicht. Auf ca. 5000 Euro dürfte sich der entstandene Sachschaden belaufen.

