POL-FR: Schopfheim: Versuchter Vereinsheimeinbruch

Unbekannte haben versucht, in ein Vereinsheim in Schopfheim einzubrechen. Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch machten sich der oder die Täter mit einem Werkzeug an der Eingangstüre auf der Gebäuderückseite zu schaffen. Ihr Versuch scheiterte, die Türe hielt stand. Allerdings verursachten sie dadurch einen Schaden von gut 500 Euro.

