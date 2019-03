Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sachbeschädigung - Strafe folgt auf dem Fuß

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend hat ein Jugendlicher die Scheibe eines Schaukastens in Wehr absichtlich eingeschlagen. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Er verletzte sich dabei an der Hand. Zusammen mit einem Begleiter wurde er gegen 22:40 Uhr bei der Tat beobachtet. Eine Polizeistreife konnte die Zwei in Tatortnähe kontrollieren. Die Verletzung an der Hand wies auf seine Tat hin. Der Verdächtige war stark alkoholisiert. Er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben und wird angezeigt.

