Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auseinandersetzung auf der Straße - Mann erleidet Gehirnerschütterung

Freiburg (ots)

Zwischen zwei Männern hat es am Montagabend eine Auseinandersetzung auf der Straße in Stühlingen gegeben. Ein Beteiligter ist noch unbekannt. Nach Aussage eines 23-jährigen wurde er gegen 23:15 Uhr auf dem Heimweg von einer Fasnachtsveranstaltung von einer männlichen Person attackiert. Das Ganze setzte sich bis zur Wohnanschrift des Angegriffenen fort, wo der Unbekannte einen Mülleimer umwarf und die Verglasung der Haustüre beschädigte. Der Attackierte erlitt eine Gehirnerschütterung und war eine Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

