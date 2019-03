Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei räumt besetzte Objekte in Mozart- und Klarastraße

Freiburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg haben mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstag, 07.03.2019, zwei besetzte Objekte in der Klara- und Mozartstraße geräumt. Die Räumung der Objekte begann zeitgleich gegen 7 Uhr.

Im Objekt Klarastraße konnten neben Zugangsberechtigten keine weiteren Personen angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes in der Mozartstraße wurden 4 Personen angetroffen, die sich unberechtigt dort aufhielten. Diese müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Es mussten zudem zahlreiche Barrikaden entfernt werden. Über mögliche Schäden liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Polizei hatte am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 9.30 Uhr Kenntnis darüber erhalten, dass das Anwesen Klarastraße 17 besetzt worden sei. Am Montag, 04.03.2019, erhielt die Polizei gegen 17.30 Uhr Kenntnis darüber, dass auch das Anwesen Mozartstraße 3 besetzt worden sei. In beiden Fällen wurde durch den Eigentümer bzw. eine antragsberechtige Person Strafantrag gegen die Personen gestellt, die unberechtigt in die Gebäude eingedrungen waren.

