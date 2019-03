Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Lörrach: A 98 nach Lkw-Unfall gesperrt - Bergungsmaßnahmen dauern an +++

Freiburg (ots)

Ein Unfall zwischen zwei Sattelzügen hat am Donnerstagmorgen zur Sperrung der A 98 bei Lörrach geführt. Kurz vor 05:00 Uhr war es zu der folgenschweren Kollision gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein in Richtung Rheinfelden fahrender Sattelzug einem davor befindlichen Sattelzug aufgefahren. Ein Lkw-Fahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen, weshalb das DRK hinzugezogen wurde. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, an einem Zugfahrzeug trat Dieselkraftstoff aus. Die Bergemaßnahmen dürften noch mehrere Stunden andauern. Die A98 ist derzeit zwischen an Anschlussstellen LÖ-Mitte und LÖ-Ost in Fahrtrichtung Rheinfelden gesperrt. Der Verkehr wird ausgeleitet. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen.

