POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Oberwinden: Beleuchtung abgerissen

Gar nicht lustig war das Verhalten von mutmaßlichen Besuchern der Oberwindener Fasnet in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 03.03.2019. Etwa zwischen 03.00-03.30 Uhr hatten Unbekannte die Wegebeleuchtung in der Fußgängerunterführung unter der Bahnhofstraße abgerissen und samt Kabel in den dort fließenden Bach geworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Gemeinde Winden hat Strafanzeige erstattet. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Elzach unter Telefon: 07682/90 91 96 entgegen.

