Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch einen geparkten VW Touran beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der VW war für eine halbe Stunde (von 10:50 Uhr bis 11:20 Uhr) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Freiburger Straße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der VW von einem anderen Fahrzeug touchiert und am rechten Kotflügel und der Beifahrertüre beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon und hinterließ am VW ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

