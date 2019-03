Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unbekannter Täter tritt Spiegel von Fahrzeug ab - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Einem blauen BMW mit Lörracher Zulassung, der am Sonntag (03.03.) zwischen 15.00 und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gewerbestraße in Steinen stand, wurden beide Außenspiegel durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Spiegel abgetreten wurden. Zeugen werden gebeten Hinweise an das Polizeirevier Lörrach, 07621/176500, mitzuteilen.

