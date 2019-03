Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Saufen bis zum Umfallen

Freiburg (ots)

Ein völlig betrunkener Mann hat am Montagmittag die Polizei und den Rettungsdienst samt Notarzt auf den Plan gerufen. Die Polizei war gegen 17:15 Uhr unterrichtet worden, dass ein hilfloser Betrunkener im Schlossgarten sein soll. Dort traf sie auf einen stark alkoholisierten 20-jährigen, der nicht mal mehr auf einer Parkbank selbstständig sitzen konnte. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen und mit vereinten Kräften wurde der kraftlose Schwergewichtige in den Rettungswagen gehievt. Dagegen monierte der Mann verbal, an eine körperliche Gegenwehr war allerdings nicht zu denken. Im Rettungswagen wurde der Betrunkene ohnmächtig, weshalb noch der Notarzt zum Einsatz kam. Dieser verfügte die Einlieferung in ein Krankenhaus, wo der junge Mann bis zur Ausnüchterung unter Beobachtung blieb. Bereits am Mittag war der Mann einer Fußstreife aufgefallen, wie er gegen eine Hauswand urinierte. Deshalb wird er angezeigt.

