POL-OS: Gehrde - Einbrecher in der Lindenstraße unterwegs

Gehrde (ots) - In der Lindenstraße nahmen sich Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch einen Elektronikfachhandel und einen Schreibwarenladen vor. Bei dem Elektronikgeschäft blieben sie erfolglos, bei dem Schreibwarenladen waren sie erfolgreicher und hebelten eine Tür auf, gelangten in ein Büro und stahlen Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

