POL-OS: Melle - Schwer verletzt nach Unfall

Melle (ots) - Auf der Osnabrücker Straße ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde. Die 28-Jährige war mit ihrem Ford Ka in Richtung Westerhausen unterwegs, als sieht aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten berührte, dann gegenlenkte, die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb dann in einem Graben liegen. Die junge Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4000 Euro.

