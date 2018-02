POL-WL: Auffahrunfall ++ Winsen/A 39 - Vier PKW an Unfall beteiligt

Der am Heck stark beschädigte Hyundai Bild-Infos Download

Rosengarten/A1 (ots) - Auffahrunfall

Ein 45-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen schwer verletzt worden. Gegen 15:00 Uhr hatte der Hamburger auf dem Verbindungsstück von der A261 zur A1 seinen Hyundai auf dem rechten Fahrstreifen gestoppt. Vermutlich wollte er einem auf dem Standstreifen befindlichen Pannenfahrzeug seine Hilfe anbieten. Sekunden später fuhr jedoch ein 49-jähriger Mann mit seinem Ford auf den stehenden PKW auf. Der 49-Jährige hatte zu spät realisiert, dass der Wagen auf dem rechten Fahrstreifen stand und nicht in Bewegung war.

Das Heck des Hyundai wurde stark zusammen geschoben. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Ford sowie sein elfjähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 EUR.

Winsen/A 39 - Vier PKW an Unfall beteiligt

Während eines starken Schneegestöbers kam es am Sonntag, gegen 14:50 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Winsen-West zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Zunächst fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem VW-Transporter auf den Renault eines 68-jährigen Mannes auf. Hierdurch geriet der Renault ins Schleudern und touchierte den VW Tiguan eines 61-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallten der Transporter und der Renault noch gegen den Dacia eines 73-jährigen Mannes. Die 73-jährige Renault-Fahrerin sowie die 75-jährige Beifahrerin des Dacia wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 13.000 EUR.

