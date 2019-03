Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auseinandersetzung beim Einkaufen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Noch unbekannt sind die Hintergründe einer Körperverletzung am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmart in der Heldelinger Straße in Haltingen. Kurz nach dem Bezahlen ging ein bislang unbekannter Mann auf einen 24 Jährigen zu und versetzte ihm einen Kopfstoß. Der Verletzte erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen etwa 30 jährigen Mann, 190cm groß, blonde, kurze Haare. Er trug eine bräunliche Camouflage-Hose und ein dunkles T-Shirt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht Zeugen.

