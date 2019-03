Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Freiburg (ots)

Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstag in Jestetten-Altenburg bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 68-jährige Mann hatte mit seinem Elektrorad kurz vor 12:30 Uhr die Nohlstraße befahren, als er an der Kreuzung zur Straße "Anwandel" einem von rechts kommenden VW die Vorfahrt nicht einräumte. Das Rad prallte gegen das Auto, der Radler stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die er nach der Unfallaufnahme in einem Spital behandeln ließ. Die 52 Jahre alte VW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 2500 Euro.

