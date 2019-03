Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkene trüben friedlichen Fasnachtsauftakt

Freiburg (ots)

Mehrere Vorfälle mit alkoholisierten Personen haben den "3. Faiße" am Donnerstag in der Bad Säckinger Innenstadt getrübt. Insgesamt mussten vier Platzverweise ausgesprochen werden und drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Ein besonders unflätiges Verhalten legte ein 24-jähriger gegen 20:00 Uhr zu Tage. Aus dem nichts heraus beleidigte er einen Polizeibeamten, der an ihm vorbeiging. Bei der folgenden Kontrolle wurde er verbal ausfällig. Der deutlich alkoholisierte Störer wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich. Gegen den Mann wird Strafanzeige erstattet. Ein Jugendlicher leistete ebenfalls Widerstand. Dieser soll zuvor den "Hitlergruß" gezeigt haben. Ein Begleiter behinderte dabei absichtlich die einschreitenden Polizeibeamten und stellte sich vor die Türe des Streifenwagens. Er musste zur Seite bugsiert werden. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an. Festzustellen bleibt, dass alle von den polizeilichen Maßnahmen Betroffenen mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss standen. Zwei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz wurden ebenso zur Anzeige gebracht.

