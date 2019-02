Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Einbrüche in Vereinsheime - Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei zu melden

In den vergangenen vier Wochen seit Ende Januar 2019 wurden der Polizei innerhalb des Landkreises Emmendingen insgesamt vier Einbrüche in verschiedene Vereinsheime gemeldet. Die Ermittler vermuten zwar, dass die Taten zur Nachtzeit begangen wurden. Je nach Lage des Objekts ist aber auch eine Tatbegehung am Tage denkbar.

In drei Fällen waren die Vereinsheime von Fußballclubs in Nimburg, Heimbach und Elzach betroffen. In einem Fall der Treffpunkt von Bogensportfreunden in Herbolzheim. Bei den Einbrüchen wurden entweder Türen oder Fenster gewaltsam geöffnet und Elektrogeräte, Bargeld, alkoholische Getränke sowie im Fall Herbolzheim mehrere Sportbogen gestohlen.

Auch dort, wo der Diebstahlsschaden eher gering war, hinterließen die unbekannten Einbrecher verhältnismäßig hohen Sachschaden an aufgebrochenen Türen und Behältnissen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die Polizei im Landkreis Emmendingen eine Häufung von Einbrüchen in Vereinsheime registriert.

Da sich Sport- und Freizeitanlagen mit Vereinsheimen oft abgesetzt von Wohngebieten befinden, bietet sich für die Einbrecher eine meist günstige Tatgelegenheit. Umso mehr appelliert die Polizei an mögliche Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden. Dabei geht es vor allem um fremde Personen und Fahrzeuge im Bereich der Objekte. Da nicht jedes Ausbaldowern zu einer vollendeten Tat führt, können auch scheinbar harmlose Beobachtungen von Bedeutung sein. Werden diese zeitnah an die Polizei mitgeteilt, darf dazu auch der Notruf 110 benutzt werden. In allen anderen Fällen bieten sich im Landkreis Emmendingen die beiden Polizeireviere Emmendingen (07641/5820) und Waldkirch (07681/40740) an. Sie sind rund um die Uhr an allen Tagen besetzt.

Da es auch immer wieder zu Diebstählen aus Umkleidekabinen von Sportvereinen während des Trainingsbetriebes kommt, gelten hierfür die gleichen Ratschläge. In diesen Fällen kann man den Diebstahlsschaden und unangenehmen Folgeaufwand in Grenzen halten, indem man möglichst keine hohen Bargeldbeträge, Wertsachen und Personalpapiere unbeobachtet und ungesichert in der Umkleidekabine zurücklässt.

