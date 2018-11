POL-KA: (PF) Pforzheim - Wer hatte Grünlicht - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Karlsruher Straße sucht die Polizei. Ein 23-Jähriger war mit seinem VW-Golf gegen 11.30 Uhr auf der Karlsruher Straße in westlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Straße Kurze Steige bog ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes nach links auf die Karlsruher Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Personen, die den Unfall beobachtete haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

